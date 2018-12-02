رياضة | بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

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بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

سيكون ملعب الآنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية مسرحاً لإقامة مباراة ليفربول وإيفرتون في مباراة تُعرف باسم ديربي الميرسيسايد، والتي ستكون هامة لكلا الفريقين من أجل الفوز وإسعاد جماهيرهم وتحقيق نقاط المباراة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمسية يوم الأحد القادم.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

ليفربول العائد من خسارة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي الذي لم يتمكن على الإطلاق من الفوز خارج الديار هذا الموسم في دوري الأبطال، إلا أن فرصته في التأهل لا تزال قائمة، ويأتي فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية البريمرليج برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

على الجانب الآخر فإن فريق إيفرتون يقدم أداءً جيداً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الفريق الذي يقوده البرتغالي ماركوس سيلفا فاز في ست جولات، وتعادل في أربع، ليأتي الفريق في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون:

هذا ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وإيفرتون:

وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة في الدوري الإنجليزي في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر أمسية الأحد عبر شاشة قناة bein sports HD2، والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد على الهواء مباشرة بالتعليق العربي على أحداث هذه المباراة، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن معلق المباراة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم