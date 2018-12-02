رياضة | بث حي مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال | Bein Match | كورة لايف | ماتش لايف | يلا شوت

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معلومات عن مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بدون تقطيع اليوم

برشلونة Vs فياريال.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : حسن العيدروس .

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن..

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