رياضة | liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

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liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

يلتقي ليفربول بجاره إيفرتون في مباراة الجولة الـ14 من الدوري الانجليزي في السادسة والربع من مساء اليوم الأحد على استاد آنفيلد، وكل آماله مرتبطة بحماية سلسلة "اللا هزيمة" في الدوري الانجليزي، وتجاوز الآلام الأوروبية بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

ويأمل محمد صلاح هو الآخر في العودة إلى التسجيل في شباك المنافسين بعدما قطع باريس سان جيرمان شهيته التهديفية في المباراة الماضية.

liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

وسبق للاعب المصري أن سجل هدفًا في مباراة واحدة ببطولة الدوري لعبها أمام إيفرتون كانت الموسم الماضي.

ولم يخسر ليفربول في أي مباراة بالدوري حتى الآن ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

ويعود ليفربول للمشاركة في المنافسات المحلية بعد خسارته 2-1 أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء والتي تركت مصير الفريق في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على المحك.

liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

ووفقا للمدير الفني للفريق يورجن كلوب، فإن الفريق ليس بحاجة لاستخدام هذا الأمر كمحفز له.

وقال: "هيا، إنها مباراة ديربي، ليس علينا إظهار رد فعل. هذه المباراة معزولة من الموسم : إنها مباراة ديربي على أرضنا."

liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

وأضاف: "إيفرتون يقدم اداء جيد هذا الموسم، يمكنني أن أقول انه فريق مختلف عن السنوات القليلة الماضية، لذلك ستكون مباراة صعبة."

وفشل فريق إيفرتون في تحقيق أي انتصار أمام ليفربول في 17 مباراة بجميع البطولات، ولم يفز إيفرتون في ملعب أنفيلد منذ سبتمبر 1999.

liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

ولكن إيفرتون يقدم أداء جيدا هذه الفترة، حيث خسر مباراة واحدة فقط من أصل سبع مباريات في الدوري، مما جعله يحتل المركز السادس، قبل بداية الجولة الـ14 برصيد 22 نقطة.

liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

وفي حين ان إيفرتون يقدم أداء جيد، فمن سوء حظه أن خاره المتفوق دائمًا ليفربول يعيش أفضل حالاته في السنوات الأخيرة وجمع 33 نقطة من 13 مباراة ويحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.

liverpool | Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف