رياضة | بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live

يبدو كامل تركيز فريق ليفربول في الموسم الحالي على المنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون سواه، علماً بأن ذلك التركيز الكامل على جبهة واحدة فقط لا غير سبق وأن كان سبباً في إقصاء فريق ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن ذلك أدى أيضاً إلى تعقيد مهمة فريق ليفربول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن إقصائه من أعرق المسابقات الأوروبية بشكل مبكر سوف يكون له تأثير سلبي للغاية على مشوار الفريق في الموسم الحالي.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live

ولعل ما يُعقد أكثر من مهمة فريق ليفربول في الموسم الحالي وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن حامل اللقب في الموسم الماضي وهو فريق مانشستر سيتي يبدو عازماً بكل قوة على الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون على النحو التالي:

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق إيفرتون في الموسم الحالي، وخاصة بعدما نجح فريق إيفرتون في تدارك بدايته المتواضعة نوعاً ما، مما أسفر عن صعود فريق التوفيز إلى المركز السابع حالياً في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live

وبعكس فريق ليفربول سوف يخوض فريق إيفرتون مباراة الديربي بأعصاب هادئة بعيداً عن الضغوطات التي يُعاني منها فريق ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يجعل فريق إيفرتون مرشحاً بنسبة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أنفيلد رود في نهاية المطاف.

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بدون تقطيع | liverpool live