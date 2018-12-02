رياضة | صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وإيفرتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، سوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

آخر تحضيرات ليفربول وإيفرتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الإستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

ولكن وفي الوقت ذاته يرغب فريق ليفربول أيضاً في مصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة القارية التي تعرض لها منذ أيام قليلة خارج أرضه على يد مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

حيث أدت هذه الخسارة إلى زيادة حجم الضغوطات على لاعبي فريق ليفربول وخاصة على الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق الريدز بات على شفير الإقصاء من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

وهي الكارثة التي لن تتقبلها جماهير نادي ليفربول بأي حال من الأحوال، علماً بأن فريق ليفربول كان قد نجح في الموسم الماضي في الوصول إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة القارية، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون

وبكل تأكيد يعلم المدرب الألماني يورغن كلوب جيداً أنه يجب عليه قيادة فريق ليفربول في الموسم الحالي من أجل التتويج بلقب واحد فقط على أقل تقدير، وذلك حتى يضمن بقاءه مع النادي الإنجليزي العريق في السنوات القادمة.

صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الان | ليفربول وايفرتون