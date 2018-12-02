رياضة | لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون

يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 مباراة ديربي الميرسيسايد، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه وجاره فريق إيفرتون، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون

وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون

وسوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة. لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون. خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو. المدير الفني: الألماني يورغن كلوب. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق إيفرتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة: لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 33 نقطة. المركز السادس: فريق إيفرتون، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون