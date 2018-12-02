شكرا لقرائتكم جريشة حكما لمباراة أهلي جدة ووفاق سطيف بكأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة أهلي جدة السعودي ووفاق سطيف الجزائري، في إياب دور الستة عشر لكأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام بعد غد الثلاثاء. ويعاونه محمود أبوالرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب. كان جريشة ادار مؤخرا مباراة الاهلى والمقاولون بالدورى، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

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