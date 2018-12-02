حقيقة عودة رمضان صبحى للأهلى

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جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي صانع ألعاب فريق هدرسفيلد الانجليزي، أن النادي الأهلي سيكون اختيار رمضان الأول في حالة قرر اللاعب انهاء تجربة احترافه العودة إلى مصر.

وقال شوقي عبر البرنامج الإذاعي "one two" والذي يقدمه حازم إمام، أن رمضان سيجتمع بمسئولي هدرسفيلد في العاشر من ديسمبر الجاري، لتحديد موقفه من البقاء مع الفريق .

واختتم وكيل أعمال لاعب الأهلي السابق، أنه في حالة قرر النادي الإنجليزي بيع رمضان صبحي أو إعارته، سيعود اللاعب إلى النادي الأهلي من جديد وينتظر عروضاً احترافية جديدة .