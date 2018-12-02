شكرا لقرائتكم اختبار طبى لباهر المحمدى ومتولى في الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور صالح الشامى طبيب الإسماعيلى، أن الثنائى محمود متولى وباهر المحمدى سوف يخضعان لاختبار طبى لتحديد موقفهما من لقاء ميساجير دى نجوزى.

ويبدأ الدراويش إستعداداته مساء الأحد لملاقاة بطل بوروندى فى إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع أن اللاعبان سيخضعان للاختبار مساء اليوم لتحديد الموقف النهائى من مشاركتهما فى المباراة القادمة من عدمه.

ويعانى ” متولى ” من شد فى العضلة الخلفية، بينما أصيب ” المحمدى ” خلال آخر لقاءات الفريق محليًا بمزق فى عضلة السمانة