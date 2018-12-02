شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح من محسن صالح لمن تخطى الثلاثين فى ملاعب الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محسن صالح، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، مجموعة من النصائح للاعبى كرة القدم ممن تخطت أعمارهم الثلاثين، وهو فى الملاعب من أجل الظهور بشكل لائق خلال هذه المرحلة العمرية مع التأكيد على ضرورة الاحتراف. وجاءت النصائح التى قدمها "محسن صالح" فى رسالة واضحة كالتالى: 1- كن محترفا في حياتك. 2- قم بالإحماء جيدا قبل المبارة. 3- لا تسرف في بذل الجهد بلا طائل. 4- ابتعد عن المدافع المؤذي ولا تستعمل تمريرات طويلة بكثرة. 5- دع الكرة تقوم بعملك "تمريرة ذكية أفضل من مراوغة استعراضية". 6- لا تصوب من بعيد بداخل القدم. 7- لا تطلب الكرة ونفسك مكروش العب السهل.



شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح من محسن صالح لمن تخطى الثلاثين فى ملاعب الساحرة المستديرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .