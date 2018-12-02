شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي مع محمد محمود؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فرض محمد محمود، لاعب وسط دجلة الذى تعاقد معه الأهلي قبل ساعات نفسه، على سطح الأحداث الكروية بعدما أعلن الأهلس أمس، السبت، التعاقد معه، وفى السطور التالية نُلقى الضوء على عدة معلومات خاصة باللاعب وإلى التفاصيل:

س: ما هى تفاصيل صفقة محمد محمود مع الأهلي؟

ج:الأهلي تعاقد معه وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أمس الصفقة رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ مع يناير المقبل.

س: من قاد مفاوضات الأهلي لإتمام الصفقة؟

ج: قادها أكثر من مسئول أهلاوى، أبرزهم محمود الخطيب رئيس النادى، الذى فتح الملف مع ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، حيث دارت اتصالات إيجايبة بين محمود الخطيب والمهندس ماجد سامى، وتعامل الأخير مع ملف انتقال محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع الأهلى، وهو ما يعكس العلاقة المتميزة التى تربط بين الناديين، كما دخل فى هذه الصفقة محمد فضل مدير التعاقدات وحسام غالى المنسق العام لقطاع الكرة بالأهلي.

س: ماذا عن تفاصيل الأمور المالية فى الصفقة؟

ج: صفقة محمد محمود كلّفت الأهلي 15 مليون جنيه، بالإضافة لانتقال أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي بشكل نهائى للفريق الدجلاوى، وسيدفع الأهلى 5 ملايين إضافية حال مشاركة اللاعب فى 20 مباراة فى الموسم مع الأهلى، بينما سيرتفع المبلغ لـ10 ملايين جنيه إذا شارك محمد محمود فى 40 مباراة، كما يحصل وادى دجلة على 20% من عائد بيع الأهلى للاعب مستقبلاً.

س: هل تلقى محمد محمود عروضاً أخرى بخلاف الأهلي؟

ج: نعم.. فقد جاءت للاعب عروض من أندية خارجية أبرزها من ألمانيا لمن الأهلي كان أكثر جدية وأنهى الصفقة لصالحه.