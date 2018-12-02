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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة، وخوض فريق الأهلى أول مباراة مؤجلة له أمام بتروجت أمس والتى انتهت بفوز الاحمر بهدف نظيف.

وحقق الأهلى فوزاً صعباً على بتروجت بهدف نظيف، سجله أحمد الشيخ فى الدقيقة الثامنة، ليستعيد المارد الأحمر ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من الخسائر المحلية والأفريقية والعربية حيث خسر بطولة أفريقيا أمام الترجي ثم خرج من البطولة العربية أمام الوصل قبل أن يخسر من المقاولون العرب في الدوري.

ولم يفز الأهلي في بطولة الدوري منذ 99 يوماً حيث كان أخر فوز قد حققه الأهلي في الدوري أمام حرس الحدود يوم 24 أغسطس الماضي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة ويصعد للمركز السادس عشر وله 8 مباريات مؤجلة، فيما يتجمّد رصيد بتروجت عند 15 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر، ويتربع الزمالك على قمة الدورى برصيد 32 نقطة، وخلفه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 26 نقطة ويليه المقاصة ثالثا بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب الدورى المصرى