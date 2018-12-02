شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعيد بهاء مجدى لقيادة الجبهة اليسرى بالزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عودة بهاء مجدى، الظهير الأيسر للفريق، لقيادة تلك الجبهة فى المواجهة المقبلة أمام المصرى، فى المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، فى آخر مواجهتين للفريق أمام الجونة بالدورى والاتحاد السكندرى بالبطولة كظهير أيسر، إلا أن جاهزية مجدى أدت إلى استقرار جروس على عودته لقيادة تلك الجبهة بداية من المواجهة المقبلة أمام المصرى.

وكان الزمالك قد ودع مؤخراً البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى جمع بينهما الجمعة الماضى، وانتهى بهزيمة الأبيض بركلات الجزاء.