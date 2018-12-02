شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لعمومية الاسكواش بحضور 11 نادياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش اليوم، الأحد، لإجراء انتخابات المقعد الشاغر بمجلس إدارة اتحاد الاسكواش والذى خلا باستقالة عضو المجلس السابق سيد القماش. واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية والذى يضم 11 ناديا. وتقدم بأوراق الترشح على المقعد الشاغرة كل من عماد الدفراوى وامنة الطرابلسي لتختار الجمعية العمومية للاتحاد واحدا من بينهما.

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