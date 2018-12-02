شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تختبر 300 وجه جديد بمنطقة القاهرة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر الثنائى ناصر عباس ووجيه أحمد، عضوا لجنة الحكام باتحاد الكرة، 300 حكما جديدا بمنطقة القاهرة الأربعاء المقبل.

واتفق ثنائى لجنة الحكام مع توفيق السيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة، وعز الدين شاهين سكرتير اللجنة، على اختبار الـ300 حكم من خلال تقسيمهم إلى أطقم حكام كاملة، تشارك فى إدارة مباراة ودية تنظمها المنطقة، بحيث تتمكن اللجنة من الحكم على مستوى الحكام بشكل جيد.

ومن المقرر أن يتم ضم الحكام الناجحين فى الاختبارات لمعسكر اللجنة فى الوادى الجديد خلال الفترة المقبلة.