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شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: الأهلي الاختيار الأول لرمضان صبحي حال عودته إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى صانع ألعاب فريق هدرسفيلد الإنجليزى، أن النادى الأهلي سيكون اختيار رمضان الأول حال قرر اللاعب إنهاء تجربة احترافه والعودة إلى مصر.
وأضاف شوقي، عبر البرنامج الإذاعى "one two" الذى يقدمه حازم إمام، أن رمضان سيجتمع بمسئولى هدرسفيلد في العاشر من ديسمبر الجارى، لتحديد موقفه من البقاء مع الفريق.
واختتم وكيل أعمال لاعب الأهلي السابق مؤكجدا أنه حال قرر النادى الإنجليزى بيع رمضان صبحى أو إعارته سيعود إلى النادى الأهلي من جديد وينتظر عروضاً احترافية جديدة.
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