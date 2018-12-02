الان تتابع الفيحاء ينفي توصله لاتفاق بشأن بيع اسبيريليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

نفى نادي الفيحاء توصله لاتفاق مع اتحاد جدة لبيع الكولومبي دانيلو اسبيريليا.

وذكر الفيحاء اليوم الأحد في بيان له “إشارة إلى ما نُشر في بعض وسائل الإعلام وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص انتقال المحترف الكولومبي دانيلو اسبيريليا إلى نادي آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .. فإن مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود بن عبدالله الشلهوب يستغرب وبشدة ما يتم نشره في صحف ومواقع رسمية دون الرجوع للمسؤولين في النادي”.

وأضاف البيان “تؤكد إدارة النادي أن هذه الأخبار المنشورة تفتقد إلى المصداقية وعارية من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، حيث أن إدارة نادي الفيحاء لم تتلقَّ أي عروض رسمية ولم يتم مناقشة هذا الأمر نهائياً، واللاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي ولا توجد رغبة أو نية لدى الإدارة للاستغناء عن خدماته، وتؤكد حرصها على كل ما يخدم النادي .”

وختم البيان “يشيد مجلس الإدارة بما يقدمه اللاعب من مستويات فنية رائعة مع بقية زملائه اللاعبين”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن نادي اتحاد جدة توصله لاتفاق مع اسبيريليا للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر نادي الاتحاد في بيان اليوم أن إدارة النادي “استكملت جميع أمور التعاقد المالية لحسم صفقة ضم اسبيريليا “، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأوضح البيان أن الاتفاق تم “خلال اجتماع بمنزل رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر الذي شهد وجود اللاعب اسبيريليا ومسؤول في نادي الفيحاء، وذلك بعد مباراة الأخير أمام الأهلي”.

ويمر نادي الاتحاد بأزمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط .