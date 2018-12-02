شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعاوى رئيس الزمالك ضد «الأولمبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بمنع المدعي من حضور اجتماعات مجالس إدارة الاتحاد الرياضية والمباريات، وكذا حل اللجنة بحكم قضائي، وأمرت المحكمة بإحالة تلك الطعون لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.

كما قضت المحكمة بذات الجلسة برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك التي تطالب بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير عادية لنادي الزمالك، التي انعقدت في 30 أغسطس الماضى.

وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى رقم 3996 لسنة 73 قضائية وزير الشباب والرياضة.

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية قررت نقل جميع المنافسات الرياضية خارج ملاعب النادي، ومنع رئيس النادي من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها.

واختصمت الطعون وزير الشباب والرياضة بصفته، وذكرت أنه طبقاً للقوانين الخاصة بالرياضة المصرية، فاللجنة الأولمبية المصرية دون لائحة خاصة، كما أنها لم تقم بإعداد لائحة لها قبل يوم 31 أغسطس 2017، وهو ما يعني أن كل القرارات الخاصة بها باطلة طبقا للقانون، وأشارت الطعون الخاصة بالزمالك إلى أن ما حدث من اللجنة الأولمبية المصرية بالذهاب إلى الأولمبية الدولية في سويسرا، يعد بمثابة استقواء بمنظمة أجنبية على ناد مصري، بحسب ما جاء بالطعون.