شكرا لقرائتكم مورينيو يكشف أسباب غياب الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه يفتقر إلى لاعبين يجيدون الضغط الدائم على المهاجمين واستخلاص الكرة، بينما لا يفهم بعضهم أن "العبقرية تكمن في البساطة".

وقال مورينيو: "بغض النظر عن الخطة التي نعتمد عليها فعدم الفوز له صلة بإمكانيات اللاعبين".

وتابع: "عندما لا يفهم اللاعبون أن العبقرية تكمن في البساطة خاصة في بعض الأجزاء من الملعب فإنهم يواصلون اللعب بطريقة معقدة جدا، ويكون من الصعب للغاية الحصول على النتائج المرجوة".

وأكمل: "بسبب فقدان الكثير من الكرات في منتصف الملعب خسرنا الكثير من الفرص لنقل الكرة إلى الثلث الأخير".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد جدا في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول.. روح عالية وقتال جيد وتحويل التأخر 0 -2 إلى 2-2، وضرب اللاعبون مثالا رائعا في القتال لأقصى درجة".

وتعادل اليونايتد 2-2 مع مستضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت، ويتأخر الفريق بـ 16 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر، بعدما خاض ثالث مباراة على التوالي في الدوري بدون انتصار.

وأطلق ستيوارت أرمسترونج لاعب ساوثهامبتون تسديدة لا تصد في شباك ديفيد دي خيا بعد 13 دقيقة، واهتزت شباك حارس يونايتد مرة أخرى بعد ركلة حرة رائعة من سيدريك سواريس سكنت الزاوية العليا.

وبعد أن أهدر تقدمه بهدفين أمام فولهام الأسبوع الماضي، كرر ساوثهامبتون ذلك في مباراة السبت، وأدرك يونايتد التعادل سريعا عبر لوكاكو عقب تمريرة من ماركوس راشفورد.

وعادل أندير هيريرا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليعيد يونايتد للمباراة لكن المواجهة انتهت بالتعادل.

وأدخل مورينيو خمسة تغييرات على التشكيلة الفائزة على يانج بويز في دوري أبطال أوروبا، إذ أجبرت الإصابات المدرب البرتغالي على اللعب بـ 3 مدافعين.