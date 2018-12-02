شكرا لقرائتكم انتر ميلان يستعد لشراء أوزيل نهاية الموسم الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية انتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري.

أكدت صحيفة صن البريطانية أن أوزيل يريد إنهاء رحلته مع أرسنال نهاية الموسم الجاري، ويريد إنتر ميلان ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد 6 سنوات قضهاها في صفوف المدفجية، لاسيما أن اللاعب الألماني غاضب من قرار الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال، بتجميده على دكة البدلاء في المباريات الخارجية الكبرى للفريق بالموسم الحالي.

وحسب مصدر مقرب من أوزيل فإن اللاعب يريد الاستمرار مع أرسنال حتى نهاية عقده، لكنه قد يضطر للرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب تجاهل ايمري له

خاض أوزيل 12 مباراة مع أرسنال هذا الموسم بكل البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع هدفا خلال 884 دقيقة مشاركة.