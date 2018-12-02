شكرا لقرائتكم محمد يوسف يعلق على مواجهة بتروجيت ويكشف مصير الشيخ مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بتروجت بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس على استاد الجيش الثالث بالسويس.

وقال "يوسف" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ساعة مع شوبير: " الفريق نجح في الخروج من كبوته الأخيرة وتحقيق الفوز بالأمس وحصد الثلاثة نقاط واستعادة توازنه في بطولة الدوري".

وأكمل: أحمد علاء وكريم نيدفيد وأحمد الشيخ من أهم مكاسب لقاء الأمس، ونجحوا في الظهور بمستوى متميز وسيحصلون على فرص كاملة مع المارد الأحمر في الفترة القادمة".

وواصل: أحمد الشيخ لن يرحل عن الأهلي ولن يدخل في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي القادم، لان الفريق يحتاج إلى خدماته في الفترة القادمة والجهاز الفني وعده بالحصول على فرصة كاملة في الفترة القادمة.

وأكمل: ملف تجديد مؤمن زكريا مع الأهلي في يد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسيحسم خلال ساعات، واللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف وخاص بالأمس لقاء مصر المقاصة مع فريق الشباب ويثير بخطوات ثابتة".

وتابع: أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي منصب في الفترة القادمة، ولن أتردد في قبول أي مهمة تطلب مني داخل جدران النادي لأنه هو من صنع اسم محمد يوسف.

وأردف: أحمد فتحي سيعود للتدريبات الجماعية خلال أيام بعدما اقترب بشدة من التعافي من إصابه، وبالاضافة إلى أن جونيور آجايي اقترب من الانتظام في مران الفريق.

واختتم: سعيد للغاية بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لأنه من العناصر الجيدة جدا وسيفيد النادي الأهلي في الفترة القادمة"