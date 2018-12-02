شكرا لقرائتكم صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز علي ضم ايريك تراوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في مفاوضات مع إدارة المقاصة من أجل التعاقد مع البوركيني ايريك تراوري صانع ألعاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. كما تلقي صانع ألعاب المقاصة عرضا من أحد الأندية العربية من أجل الانتقال إليه خلال الانتقالات الشتوية القادمة. ولم يحدد مسئولو المقاصة موقفهم من بيع تراوري في الانتقالات الشتوية، انتظارا لتحديد مصير العروض المقدمة والعرض المالي المعروض لشراء خدمات اللاعب. ويقدم ايريك تراوري مستويات قوية مع المقاصة في آخر موسمين وبات من أهم اللاعبين المحترفين في الدوري المصري ويجيد التحرك في كل أرجاء الملعب، ويجيد اللعب في مركز صناعة اللعب والجناحين والارتكاز.

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