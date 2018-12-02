شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود.. مهاجم فى مهمة إعادة الاتزان لوسط الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينجح محمد محمود، لاعب وسط دجلة، فى إعادة الاتزان لخط "وسط" الأهلى خلال الفترة المقبلة، بعدما تعاقد اللاعب مع القلعة الحمراء رسمياً؟ سؤال فرض نفسه بقوة على سطح الأحداث الأهلاوية خلال الساعات الماضية عقب ضم اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

محمد محمود أول صفقات الأهلى

الأهلي أعلن ضم محمد محمود لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

محمد محمود الذى بدأ حياته الكروية مهاجماً يعول عليه النادى الأهلي كثيراً فى "تظبيط" خط الوسط، خاصة فى ظل الإصابات التى تضرب المارد الأحمر كثيراً فى هذا المركز المهم، حيث يخسر جهود حسام عاشور وعمرو السولية بصفة مُستمرة للإصابة.

قدم محمد محمود عروضاً جيدة مع فريق دجلة الفترة الماضية بشكل استحق معه الانضمام للمنتخب الأولمبى قبل أن يضمّه أجيرى المدير الفنى للمنتخب الأول فى آخر معسكرين ويظهر بشكل جيد مع المنتخب الأول.

وشارك اللاعب مع الفريق الدجلاوى فى 25 مباراة خلال موسمين ونصف، من بينها 14 مباراة بالدورى هذا الموسم، وأحرز هدفين فقط، أحدهما بالدورى وآخر بالكأس.

هدف محمد محمود فى طلائع الجيش

سجل محمد محمود الهدف الثانى لدجلة أمام طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت بينهما بالجولة التاسعة من مسابقة الدورى .

هدف محمد محمود فى مرمى المقاصة