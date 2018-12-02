شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن بيع أحمد الشيخ فى يناير المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتجه النية داخل الجهاز الفنى للأهلى للتراجع عن فكرة بيع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتم منحه فرصة المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وعاد أحمد الشيخ للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية وقدم مستوى جيدا، وإن كان سوء حظ الفريق وخسارته أكثر من مباراة حال دون إظهار قدراته جيداً قبل أن يقود اللاعب الأهلى لتحقيق فوز صعب أمس، السبت، على بتروجت فى الدورى بهدف نظيف.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلي فى عدم بيع الشيخ فى يناير والإبقاء عليه، خاصة أن هناك لاعبين آخرين لم يثبتوا أنفسهم رغم حصولهم على فرص كثيرة، بعكس الحال مع الشيخ الذى يحتاج لفرصة أطول، خاصة أنه عائد للفريق من فترة إعارة بالدورى السعودى.