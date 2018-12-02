شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر افتتاح مركز تدريب الصحفيين بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، افتتاح مركز التدريب بنقابة الصحفيين، والذى سيتم افتتاحه في عصر اليوم الأحد.

وتلقى وزير الرياضة الدعوة من عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لحضور افتتاح مركز تدريب الصحفيين.

يذكر أن وزير الرياضة من المقرر أن يحضر حفل عشاء بطولة بلاك بوى المفتوحة للاسكواش.