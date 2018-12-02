شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتحدث عن مصير الشيخ وعودة فتحى وأجايى وتجديد عقد زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى، سعادته بفوز فريقه على بتروجت بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالأمس على استاد الجيش الثالث بالسويس فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدورى.

وقال "يوسف"، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه ساعة مع شوبير، "الفريق نجح فى الخروج من كبوته الأخيرة وتحقيق الفوز بالأمس وحصد الثلاثة نقاط واستعادة توازنه فى بطولة الدورى".

وأضاف مدرب الأهلى، "أحمد علاء وكريم نيدفيد وأحمد الشيخ من أهم مكاسب لقاء الأمس، ونجحوا فى الظهور بمستوى متميز وسيحصلون على فرص كاملة مع المارد الأحمر فى الفترة المقبلة"، مؤكدا أن الشيخ لن يرحل عن الأهلى ولن يدخل فى صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوى المقبل، لأن الفريق يحتاج إلى خدماته الفترة المقبلة، والجهاز الفنى وعده بالحصول على فرصة كاملة.

وأشار "يوسف" إلى أن ملف تجديد مؤمن زكريا مع الأهلى فى يد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسيحسمه خلال ساعات، واللاعب يخضع حالياً لبرنامج تأهيلى مكثف وخاص بالأمس لقاء مصر المقاصة مع فريق الشباب ويثير بخطوات ثابتة".

وأضاف "يوسف"، "أنا تحت أمر الأهلى فى أى منصب فى الفترة المقبلة، ولن أتردد فى قبول أى مهمة تطلب منى داخل جدران النادى لأنه هو من صنع اسم محمد يوسف، وأحمد فتحى سيعود للتدريبات الجماعية خلال أيام بعدما اقترب بشدة من التعافى من إصابته، بالإضافة إلى أن جونيور أجايى اقترب من الانتظام فى مران الفريق.

واختتم محمد يوسف تصريحاته قائلا، "سعيد للغاية بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وادى دجلة لأنه من العناصر الجيدة جدا، وسيفيد النادى الأهلى فى الفترة المقبلة".