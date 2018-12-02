شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: معلومات سيد عبد الحفيظ "خاطئة".. ولو كلامه صح هستقيل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أنه لم يلوح بالاستقالة من اللجنة بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، موضحاً أنه قال لعبد الحفيظ، "لو كلامك صح هستقيل".

وأضاف عبد الفتاح لـ"الخليج 365"، أن معلومات عبد الحفيظ خاطئة، وعليه أن يحترم لجنة الحكام وكذلك الحكام أنفسهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة بعض المواقف والحالات التحكيمية فى الأسبوعين الـ15 والـ16، لتحليل الأداء ومعالجة الأخطاء، كما هو معتاد، وأن الاجتماع سيتطرق أيضاً لتصريحات سيد عبد الحفيظ والرد عليها.

وكان عبد الحفيظ طالب اتحاد الكرة بالاستعانة بحكم مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية، مؤكداً أنها المباراة الوحيدة للزمالك التى لم تشهد احتساب ضربات جزاء للفريق الأبيض، مبدياً اندهاشه من عدم إسناد لجنة الحكام إدارة مباريات الزمالك للحكام الكبار، أمثال جهاد جريشة ومحمود البنا، قائلا، "متأكد أن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصرى سيتم إسنادها لواحد من الثنائى محمد معروف أو الصباحى، وعن أزمة الزى التى حدثت قبل انطلاق المباراة أكد عبد الحفيظ أن الأزمة لم تُفتعل من قبل الأهلى، وأن ناديه طالب بحقه بارتداء زيه الأصلى.