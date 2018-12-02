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رياضة | بث مباشر لقرعة يورو 2020| يلا شوت | كورة لايف

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14:00

فولهام

آرسنال

x
16:05

توتنهام هوتسبير

x
18:15

إيفرتون

الدوري السعودي

النصر

x
16:45

الوحدة

الاتحاد

x
17:15

الحزم

الدرجة الأولى

x
19:30

فياريال

الدرجة A

ميلان

x
13:30

بارما

روما

x
21:30

انتر ميلان

كأس مصر

المصري البورسعيدي

x
17:00

الجزيرة مطروح

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

x
21:00

الرجاء الرياضي - المغرب

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