رياضة | دوري بلس.. مشاهدة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| شاهد Al Nassr الآن

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دوري بلس.. مشاهدة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| شاهد Al Nassr الآن
يستعد فريق النصر لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الوحدة وذلك يوم الأحد 2- 12- 2018 في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويلتقي النصر مع الوحدة في مباراة من العيار الثقيل وتقرر أن تقام المواجهة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة و5:45 بتوقيت مكة المكرمة.
النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز الرابع برصيد 18نقطة في سلم الترتيب.
وتعد مباراة قمة بين الفريقين حيث سيتم نقلها عبر قناة "ksa sport 1" بصوت المعلق مشاري القرني ودوري بلس بصوت حمادة العنزي.
بطاقة مباراة النصر والوحدة بالدوري السعودي:-
النصر Vs الوحدة - السعودية.
البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 11).
القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .
الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) .
المعلقين : مشاري القرني (السعودية الرياضية) + حماد العنزي (دوري بلس) .
موعد المباراة :
5:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
4:45 مساءاً بتوقيت مصر .
4:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
4:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
4:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
4:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
5:45 مساءاً بتوقيت العراق .
4:45 مساءاً بتوقيت السودان .
5:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
4:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
3:45 مساءاً بتوقيت تونس .
3:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
3:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
5:45 مساءاً بتوقيت البحرين.
6:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
5:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
5:45 مساءاً بتوقيت قطر.
2:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
5:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
2:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
الغيابات والتشكيل المتوقع النصر
سيدفع كارينيو بوليد عبد الله بدلًا من جونز المصاب، وسيدفع بعمر هوساوي وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد الأوروجوياني على عبد الرزاق حمد الله.
التشكيل | 4-2-3-1
وليد عبد الله
عوض خميس - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام
عبد العزيز الجبرين - بيتروس
أحمد موسى - يحيى الشهري - نور الدين أمرابط
عبد الرزاق حمد الله
الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة
سيبدأ المدرب البرازيلي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيواصل الإعتماد على أسامة هوساوي وريناتو في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود خط الهجوم البرازيلي فيرناندو.
التشكيل | 4-3-3
محمد عواد
عبد الله الزوري - ريناتو تشافيس - أسامة هوساوي - فيصل درويش
عبد الإله المالكي - إمري تشولاك - علي النمر
رومولو أوتيرو - جوزيه فيرناندو - ماركوس جويليرمي
دوري بلس.. مشاهدة مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي مباشر| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| شاهد Al Nassr الآن
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