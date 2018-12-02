رياضة | مظاهرات لجماهير ريفر بليت أمام ملعب مونيمونتال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرات لجماهير ريفر بليت أمام ملعب مونيمونتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عدد كبير من جماهير ريفر بليت الأرجنتيني، بالتجمع أمام ملعب الفريق مونيمونتال، في العاصمة بوينس آيرس.

وتجمعت الجماهير اعتراضاً على قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بنقل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفقاً لصحيفة أوليه، وحسب النسخة العربية منها، اليوم الأحد، فإن الجماهير أيدت بيان النادي، بضرورة الحفاظ على حقوق ريفر بليت، بإقامة المباراة على ملعبه أمام بوكا جونيورز، الذي تعرض لاعبوه لاعتداء من جماهير أصحاب الأرض، ما أدى لتأجيل اللقاء، قبل إعلان نقله إلى معقل ريال مدريد.