رياضة | عمرو جمال يحضر حفل زفاف مدير شئون اللاعبين ببراميدز

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حرص عمرو جمال مهاجم الأهلي على حضور حفل زفاف محمد عادل صديق، مدير شئون اللاعبين بنادي بيراميدز، والذي أقيم بالأمس في المنصورة. وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جاء في مقدمتهم دونجا وأحمد توفيق، بجانب عمرو جمال الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع محمد عادل.

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