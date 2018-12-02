رياضة | لجنة الحكام تشكو سيد عبدالحفيظ للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الحكام تشكو سيد عبدالحفيظ للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جهز عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقريرًا شاملًا ضد سبد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل رفعه إلى مسؤولو الجبلاية لاتخاذ ضده عقوبات.

وكان عبدالحفيظ، اتهم عبدالفتاح بالتواطئ مع الزمالك، وتعين حكام بأعينهم أمثال محمد معروف ومحمد الصباحي، في حين يتم إبعاد جهاد جريشة ومحمد البنا، من إدارة مبارياتهم.

وحقق الأهلي فوزًا على بتروجت، مساء أمس بهدف دون رد ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.