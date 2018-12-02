الان تتابع الليلة.. مهمة شبه مستحيلة تنتظر صلاح أمام إيفرتون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يتواجه مساء اليوم، ناديا ليفربول وإيفرتون، عملاقا شمال إنجلترا، في الجولة الرابعة عشرة من الـ”بريميرليج”، تحمل أهمية كبيرة لـ”الريدز” الذين يطمحون في مواصلة الصراع على اللقب الغائب منذ عام 1990.

لكن المواجهة المرتقبة تحمل للملك المصري أبعادا أخرى، أكثر تاريخية، إذ يعني تسجيل صلاح “هدفين فقط” دخوله تاريخ ليفربول مرة جديدة ولكن برقم هائل، يصعب تحطيمه في القريب العاجل.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح، إلى تحطيم رقم قياسي عمره 120 عاما لفريقه ليفربول الإنجليزي في مباراة ديربي “ميرسيسايد”، فمباراة اليوم تحمل الرقم 50 للنجم المصري بقميص ليفربول في “بريميرليج”، وفي مبارياته الـ49 السابقة نجح صلاح في تسجيل 39 هدفا.

وإذا نجح صلاح في تسجيل هدفه رقم 40 فسيعادل بذلك رقما صمد منذ القرن قبل الماضي، وتحديدا منذ عام 1898، وحققه وقتئذ لاعب ليفربول “جورج آلان” الذي نجح في إحراز 40 هدفا في أول 50 مباراة له مع الفريق الأحمر.

أما تسجيل الثنائية فيمنح صلاح الرقم القياسي خالصا بمفرده بـ41 هدفا في 50 مباراة، وهو رقم مذهل لا يبدو تحطيمه متوقعا في القريب العاجل.

لكن مهمة صلاح ليست سهلة، بالنظر إلى مستوى الغريم إيفرتون، خلال الموسم الحالي، رغم أنه سجل في شباك “التوفيز”، هدفا مبهرا، خلال الموسم الماضي.