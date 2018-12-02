شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني لكرة اليد بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال هاني النجدي، مدير الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن ٧ لاعبين من الفريق انضموا للمنتخب الوطني الذي يبدأ اليوم معسكر إعداد أوروبيا في المجر؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وأوضح أن النادي تلقى استدعاء لكل من: إسلام حسن وإبراهيم المصري ومحمد عصام الطيار وعمر الوكيل «بكار»، وعمر حجاج وأحمد خيري وعبدالرحمن فيصل.

وجاء استدعاء لاعبي الأهلي بعد تألقهم في مباريات الفريق الأخيرة خاصة لقاء سموحة في الدوري قبل توقف المسابقة.