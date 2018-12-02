شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخضع محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد لحسم مشاركته من عدمها في المران الجماعي.
ويعاني اللاعب من نزلة برد شديدة حرمته من التواجد في التدريبات الجماعية الأخيرة.
يذكر أن الأهلي يستأنف اليوم تدريباته؛ استعدادا لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز.
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