شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يجري أشعة لتحديد فترة غيابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة اليوم الأحد لتحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد تعرض لالتواء وجزع في الكاحل في مباراة بتروجت التي أقيمت أمس، وأصيب فيها اللاعب، وعلى إثرها غادر اللقاء وحل عمرو السولية بديلًا عنه.

ويستأنف الأهلي اليوم تدريباته؛ استعدادا لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.