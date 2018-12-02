شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو الأهلي يستأنفون برنامجهم التأهيلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستكمل اللاعبون المصابون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجهم التأهيلي اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية أمس.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الأحد بعد خوض مباراة بتروجت أمس، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري العام.

وتضم قائمة المصابين كلًا من أجايي الذي يعاني من قطع في الرباط الداخلي للركبة وعلي معلول الذي يعاني من المزق في العضلة الضامة، أيضا محمد الشناوي الذي يعاني من نفس الإصابة، بجانب أحمد فتحي الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية وصلاح محسن الذي تعرض مؤخرًا للإصابة بمزق عضلي.