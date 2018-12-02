شكرا لقرائتكم مدرب فالنسيا: كنا نستحق التعادل أمام ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مدرب فالنسيا، مارسيلينو جارسيا تورال، أن يكون فريقه ظهر "متكاسلا" على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث سقط أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعرب تورال عن أسفه إزاء الأداء السيئ الذي قدمه الخفافيش في الشوط الأول، والافتقار للحسم في الشوط الثاني.

وعقب انتهاء المباراة أمس السبت قال مارسيلينو "لا أعتقد أن الفريق كان متكاسلا، لكننا لعبنا بقوة أقل، وفقدنا الكرة كثيرا. مستوانا كان متدنيا في الشوط الأول. استقبال شباكنا لهدف سجلناه بالخطأ في مرمانا في الدقيقة الثامنة جعلنا في وضع أدنى من الخصم المتفوق".

وأكمل: "في الشوط الثاني تحسنت الأمور بالنسبة لنا وخلقنا عدة فرص واضحة كانت تسمح لنا بالتعادل".

وأضاف: "لم نكن حاسمين في منطقة الخصم.. لقد حسموا الفوز قبل نحو ثماني دقائق من انتهاء اللقاء. أعتقد أننا كنا نستحق التعادل بفضل الشوط الثاني الذي قدمناه، لكنني لا أرى أيضا أن فوز ريال مدريد لم يكن مستحقا، لكننا بالفعل كنا متفوقين في الشوط الثاني".