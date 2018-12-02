شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف محمد محمود مع دجلة قبل انتقاله للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى الأهلى عن التعاقد مع محمد محمود لاعب فريق دجلة لمدة 4 مواسم ونصف، لتكون أولى الصفقات التى يبرمها الفريق الأحمر فى الميركاتو الشتوى. وشارك اللاعب مع الفريق الدجلاوى فى 25 مباراة خلال موسمين ونصف، من بينها 14 مباراة بالدورى هذا الموسم، وأحرز هدفين فقط، أحدهما بالدورى وآخر بالكأس. هدف محمد محمود فى طلائع الجيش هدف محمد محمود فى طلائع الجيش سجل محمد محمود الهدف الثانى لدجلة أمام طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت بينهما بالجولة التاسعة من مسابقة الدورى . هدف محمد محمود فى مرمى المقاصة هدف محمد محمود فى مرمى المقاصة كما سجل اللاعب هدف فريقه فى مرمى المقاصة بدور الـ 32 بكأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الفريق الدجلاوى 2/1 .

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