شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري في بيان حول أزمته مع الإسماعيلي: علينا أن ننهي الأمور بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر عصام الحضري، حارس الإسماعيلي، بيانًا رسميًا حول أزمته مع ناديه، بعدما تخلف عن السفر مع الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة دوري الأبطال، ليقرر مجلس الإدارة إحالته للتحقيق.

ونشر «الحضري» عبر حسابه بموقع «تويتر» بيانًا قال فيه: «أود في البداية أن أؤكد للجميع بأن عشقي لكرة القدم سيظل يجري في دمي ما دمت حيا».

وأضاف «أولا.. لم أهرب من المباراة كما يشيع البعض، لكن لابد أن يعلم الجميع بأنني تأخرت عن التواجد بجوار والدتي المريضة كثيرا بسبب ارتباطات فريقي الإسماعيلي، لكن حينما ازداد تعبها، تواجدت على فور بجوارها ولم أستطع تركها في هذه الظروف، ولم يجر أحدا من مسؤولي النادي أي اتصال بي».

وتابع: «ثانيا.. لم أخطر بأي موعد للتحقيق، وأظن أنه من الآن ليس مهما أن أحضر هذا التحقيق في ظل هذه الأجواء».

واختتم: «حرصا على حبي وتقديري لإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي وحماهير النادي، علينا أن ننهي الأمور بالتراضي، مثلما بدأنا بصورة تليق باسم وصورة نادي الإسماعيلي وعصام الحضري».