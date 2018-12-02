شكرا لقرائتكم خبر عن «بريميرليج 14»: رقم قياسي لـ«سترلينج».. وتألق راشفورد في تعثر جديد لـ«يونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 7 مباريات لُعبت حتى الآن ضمن الجولة 14 من البريميرليج، على مدار يومي الجمعة والسبت، وكانت البداية مساء يوم الجمعة، حيث نجح كارديف سيتي من تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم بعد أن تغلب على مضيفه، وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت قلب أصحاب الأرض لتأخرهم في النتيجة 1-0 إلى فوز ب3 نقاط غالية.

ونجح كارديف سيتي في تكرار عودته للمباراة الثالثة هذا الموسم محققًا نقطته التاسعة من وضعية المهزوم، ليكون أكثر فرق البريميرليج هذا الموسم تحقيقًا للنقاط من وضعية الخاسر، مناصفة مع أرسنال (9 نقاط).

وحقق كارديف سيتي سلسلة غير مسبوقة بالفوز بمباراتين على التوالي على ملعبه (بعد مباراة برايتون في الجولة 12)، ليكون ذلك لأول مرة في عهد البريميرليج.

وتلقى وولفرهامبتون هزيمته الخامسة في أخر 6 جولات في تراجع كبير لبطل التشامبيونشيب، والذي كان لم يتلقى سوى هزيمة واحدة في الجولات الثمانية الأولى من الموسم.

وجاءت أهم مباريات الجولة من معقل مانشستر سيتي، بملعب الإتحاد، عندما استضاف بطل البريميرليج، الحصان الأسود للمسابقة، فريق بورنموث، في مباراة قوية ومثيرة، انتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 3-1 وشهدت تحقيق عدة أرقام مميزة، من بينها رقم قياسي غير مسبوق في المسابقة، عندما أصبح رحيم ستيرلينج هو أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في أول 6 مباريات له ضد منافس واحد، حيث سجل في جميع مبارياته الستة مع مانشستر سيتي ضد بورنموث.

وواصل المهاجم الإنجليزي الدولي، كالوم ويلسون، تألقه هذا الموسم بتسجيله هدف بورنموث الوحيد في المباراة، ليشترك اللاعب في تسجيل11 هدف في آخر 14 مباراة في البريميرليج (سجل 7 وصنع 4)، ليكون ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في التهديف هذا الموسم بعد سيرخيو أجويرو (12: سجل 8 وصنع 4)، ورحيم سترلينج (14: سجل 8 وصنع 6).

المباراة شهدت تحقيق المدرب الأسباني بيب جوارديولا لفوزه رقم 400 (بإحتساب الإنتصارات التي تحققت عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية) في مسيرته على مستوى الأندية الاولى في مختلف البطولات (179 فوز مع برشلونة، 14 فوز مع بايرن ميونخ، و97 فوز مع مانشستر سيتي).

ونجح ويست هام أخيرًا في كسر عقدته ضد المدرب رفاييل بنيتيز عندما تمكن الفريق من تحقيق فوز كبير على حساب نيوكاسل يونايتد بملعبه ووسط جماهيره، بنتيجة 3-0، ليحقق النادي اللندني أول فوز له في الدوري على ملعب فريق يقوده المدرب الأسباني رفاييل بنيتيز بعد 7 محاولات غير ناجحة (6 هزائم وتعادل).

وتألق المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز بتسجيله هدفين من أهداف فريقه ال3، وجاءتجميع أهداف خافيير هيرنانديز الـ48 في البريميرليج من داخل منطقة الجزاء. ويمتلك فقط تيم كيهل رقم أفضل (56 هدف من داخل منطقة الجزاء في البريميرليج) لمن سجل 100% أهداف من داخل منطقة الجزاء في البريميرليج.

وفي ملعب هدرسفيلد، سقط صاحب الأرض للمرة الأولى منذ 3 جولات عندما اهدر تقدمه بهدف نظيف، وتلقى خسارة بنتيجة 2-1 من ضيفه برايتون.

هدرسفيلد تقدم بعد 55 ثانية فقط عن طريق المدافع الدنماركي ماتياس يورجنسن الذي سجل اسرع هدف هذا الموسم، وأسرع هدف في تاريخ مشاركات هدرسفيلد بالبريميرليج.

وأنقلبت مجريات اللعب عندما وجد أصحاب الأرض نفسهم منقوصين من لاعب بعد طرد مهاجمهم ستيف مونييه بسبب تدخل عنيف، وهو الأمر الذي منح الضيوف فرصة العودة، فسجلوا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة المدافع شين دافي الذي سجل هدفه الثالث هذا الموسم ليكون أكثر المدافعين تهديفًا في البريميرليج هذا الموسم، ثم سجل المهاجم الروماني فلوران أندوني هدف الفوز بالمباراة للضيوف، ليصبح اندوني أول لاعب من برايتون يسجل هدف في أول مباراة رسمية له بشكل أساسي في البريميرليج مع الفريق.

وفي ملعب كينج باور، تمكن ليستر سيتي أخيرًا من تحقيق الفوز بمعقله للمرة الأولى منذ الجولة الثامنة وبعد 3 محاولات غير ناجحة، وتمكن من تحقيق الفوز على واتفورد بنتيجة 2-0 في مباراة شهدت تسجيل جيمي فاردي وجيمس ماديسون لهدفي أصحاب الأرض، وتعرض واتفورد للخسارة الثالثة في أخر 4 جولات.

وأنهى كريستال بالاس عقدة ملعبه هذا الموسم وتمكن أخيرًا من تحقيق انتصاره الأول في محاولته السابعة في الدوري هذا الموسم بعد أن تغلب على ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-0 في مباراة شهدت اكتساح في مجريات اللعب لأصحاب الأرض امام فريق فشل تمامًا في التسديد على مرمى منافسه طوال ال90 دقيقة.

وفي ملعب سانت ماري، معقل ساوثهامبتون، فشل أصحاب الأرض في تحقيق الإنتصار على ملعبهم للمرة السابعة هذا الموسم بعد ان تعادلوا بنتيجة 2-2 امام مانشستر يونايتد.

وفشل ساوثهامبتون في الحفاظ على تقدمه بنتيجة 2-0، والذي تحقق خلال أول 20 دقيقة من المباراة، ولكنه لم يدوم لأكثر من 20 دقيقة أخرى عندما عدل مانشستر يونايتد النتيجة بتسجيله هدفين، الأول عن طريق روميلو لوكاكو الذي انهى صيامه التهديفي الذي امتد ل981 دقيقة لعب في مختلف البطولات مع النادي، والثاني عن طريق لاعب الوسط الأسباني أندير هيريرا الذي سجل أول أهدافه في البريميرليج منذ 595 يوم.

وتسبب المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد في هدفي فريقه بصناعته للهدفين، ليتمكن للمرة الثانية خلال مسيرته في البريميرليج من صناعة هدفين في مباراة واحدة، وللمرة الأولى منذ أن صنع هدفين ضد كريستال بالاس في بداية موسم 2017/2018.

وواصل ساوثهامبتون فشله في الحفاظ على تقدمه في النتيجة بمعقله للمباراة الرابعة هذا الموسم، فالفريق هو أكثر فرق البريميرليج اهدارًا للنقاط على ملعبها من وضعية الفائز، بعد ان اهدر الفريق بالأمس نقطته التاسعة من وضعية المتقدم.

وحافظ مانشستر يونايتد على واحدة من أسوأ بداياته في موسم من عهد البريميرليج بعد ان ارتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة بعد 14 جولة محققًا فارق تهديفي بالسالب (سجل 22 هدف وأستقبل 23 هدف).