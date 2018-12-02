شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ليجا 14»: الريال يواصل الاستفادة من الأهداف العكسية.. ورقم تهديفي تاريخي لـ«ليجانيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 5 مباريات لُعبت ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني «لا ليجا»، وكانت البداية من ملعب دي فايكاس، الذي شهد الانتصار الأول هذا الموسم لصاحب الأرض، رايو فايكانو، والذي تحقق على حساب ضيفه فريق إيبار الذي دخل هذه المباراة منتشيًا بفوزه التاريخي في الجولة الماضية على ريـال مدريد.

رايو تمكن أخيرًا من كسر النحس في ملعبه بتحقيق الفوز لأول مرة في المحاولة الثامنة هذا الموسم، ليصبح الفريق رقم 19 هذا الموسم الذي يتمكن من تحقيق الفوز على ملعبه، ويصبح هويسكا الفريق الوحيد المتبقي الذي لم يحقق الفوز في معقله بالدوري هذا الموسم.

وفي ملعب بلايدوس، تمكن سيلتا فيجو من تحقيق فوزه الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، والأول في الدوري منذ الجولة العاشرة، وذلك بعد أن تغلب الفريق على ضيفه هويسكا بنتيجة 2-0، وبفضل هدفين من المهاجم الإسباني إياجو أسباس الذي رفع رصيده التهديفي هذا الموسم في الدوري إلى 10 أهداف، ليعتلي صدارة الهدافين مناصفة مع هداف نادي جيرونا، الأوروجوياني كريستيان ستواني.

وسقط ريال بلد الوليد على ملعبه بنتيجة 4-2 أمام فريق ليجانيس، في سقوط كبير للنادي الذي يعاني من انتكاسة كبيرة في النتائج، بعد أن تلقى هزيمته الثانية على التوالي والثالثة في آخر 5 جولات بدون نجاح في تحقيق الفوز خلال هذه الفترة (تعادل في 2 وخسر 3 خلال آخر 5 مباريات).

وحقق ليجانيس أول فوز له خارج قواعده هذا الموسم مسجلًا 4 أهداف خارج قواعده للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بـ«لا ليجا»، في فوز تاريخي للفريق المدريدي الصغير، وسجل عدد أهداف في هذه المباراة يفوق إجمالي ما سجله الفريق في مبارياته الـ7 السابقة خارج قواعده هذا الموسم «3 أهداف».

وفي خيتافي، نجح أصحاب الأرض من تحقيق أكبر انتصاراتهم هذا الموسم بالتغلب على إسبانيول بنيتجة 3-0، ليتلقى إسبانيول هزيمته الثالثة على التوالي في الجولات الثلاث الأخيرة، بعد ان تعرض الفريق لهزيمتين فقط خلال أول 11 جولة من الموسم.

وفي سانتياجو بيرنابيو، استعاد ريال مدريد عافيته سريعًا بعد سقوطه في الجولة الماضية ضد إيبار، وتمكن من تحقيق الفوز على ضيفه فالنسيا بنتيجة 2-0، في مباراة شهدت فشل جاريث بيل في التسجيل بالمشاركة العاشرة على التوالي في الدوري ليحقق الجناح الويلزي أسوأ سلسلة من الصيام التهديفي بقميص ريال مدريد في الدوري.

وتقدم ريال مدريد في المباراة بهدف عكسي عن طريق لاعب فالنسيا، الجناح الدنماركي دانييل واس، ليستفيد ريـال مدريد من الأهداف العكسية في 3 من آخر 4 مباريات له في الدوري (ضد ريال بلد الوليد، سيلتا فيجو وفالنسيا) للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة

ونجح لوكاس فازكيس من تعزيز تقدم الفريق بهدف ثاني في المباراة، ليتمكن الجناح الأسباني من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي مع ريال مدريد (بعد مباراة روما في دوري الأبطال) للمرة الأولى منذ أبريل 2016

الفوز رفع من رصيد ريال مدريد إلى 23 نقطة على بعد 3 نقاط من الصدارة بشكل مؤقت، في حين تلقى فالنسيا خسارته الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 17 نقطة على بعد 6 نقاط من مراكز الهبوط في بداية سيئة للغاية من الخفافيش للموسم الحالي.