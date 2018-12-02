ميليشيا الحوثي الإيرانية تقصف سوقاً شعبياً في حيس بالحديدة

قصفت مليشيات الحوثي سوقاً شعبياً في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بقذائف الهاون .

وكشف مصادر " لليمن العربي" بأن مواطن يدعى محمد عبدالحميد سيف أصيب بجروح بليغة نتيجة إصابته بشظايا قذيفة الهاون التي حطت بالقرب من مكان تواجده في أحد أسواق مدينة حيس .

و أكدت المصادر بأن المواطن نقل إلى أحد مشافي المدينة لتلقي الإسعافات الأولية ثم تحويله إلى عدن نتيجة لخطورة حالته الصحية الحرجة .

يذكر أن المواطن محمد عبدالحميد سيف هو أب لثمانية أطفال وهو رب الأسرة والمُعيل الوحيد لهم .

وتواصل مليشيات الموت الحوثية إنتهاكاتها الفضيعة بإراقة دماء المدنيين من أبناء الحديدة بقصف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف وذلك في تحدٍ صارخ للمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية .