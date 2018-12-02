القضاء الادارى يقضى برفض دعوى رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعاوى المقامة من رئيس الزمالك التي تطالب بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

ورفع رئيس الزمالك دعوى رقم ٩٣٩٦ لسنة ٧٣ قضائية بحل مجلس اللجنة الأولمبية، بداعي ارتكابهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظره.

كانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك عامين، ورفع دعوى في مركز التسوية لإسقاط عضويته، وناشدت الرئيس السيسي والبرلمان بالتدخل بسبب حماية رئيس الزمالك في حصانته، كما أشار بيان الأولمبية، بالإضافة إلى تحذير رئيس الزمالك من حضور لقاءات فريقه تنفيذا للايقاف وإلا سيتعرض النادي لخصم نقاط المباراة واعتباره خاسرًا.

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