الحضري ردًا على الإسماعيلي: لم أهرب.. وحضور التحقيق «ليس مهمًا»

أصدر الحارس المخضرم عصام الحضري بيانا عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أزمته الأخيرة مع الإسماعيلي، بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق معه أمس السبت.

وكانت الإدارة القانونية بالإسماعيلي أخطرت الحضري بالامتثال للتحقيق ظهر أمس السبت بسبب تخلفه عن بعثة الفريق إلى بوروندي، إلا أن الحارس لم يحضر.

وكتب الحضري: “أود في البداية أن أؤكد للجميع أن عشقي لكرة القدم ولعبها سيظل يجري في دمي ما دمت حيا”.

وأضاف: “أولا.. لم أهرب من مباراة كما يشيع البعض .. لكن لا بد أن يعلم الجميع أنني تأخرت عن التواجد بجوار أمي المريضة كثيراً بسبب ارتباطات فريقي الإسماعيلي”.

وتابع: “لكن حينما ازداد تعبها، تواجدت على الفور بجوارها ولم أستطع تركها في هذه الظروف والسفر مع الفريق، ولم يجر أحدًا من مسؤولي الإسماعيلي اتصالا بي لمعرفة الأمر”.

وأكمل صاحب الـ45 عامًا: “ثانيا.. لم يتم إخطاري بأي موعد للتحقيق، وأظن أنه من الآن ليس مهمًا أبدا حضور هذا التحقيق من عدمه في ظل هذه الأجواء”.

وأتم قائلا: “حرصا على حبي وتقديري لجماهير وإدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، علينا أن ننهي الأمور بالتراضي مثلما بدأنا بالصورة التي تليق بإسم وحجم النادي الإسماعيلي وعصام الحضري”.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أخطر الحضري بموعد جديد للتحقيق يوم السبت 8 ديسمبر الجاري، بعد تخلفه عن بعثة الفريق المتجهة إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا لمواجهة لو ميساجير بدوري أبطال أفريقيا.

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