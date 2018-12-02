شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تجتمع اليوم للرد علي تصريحات سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، اجتماعا ظهر اليوم بمقر الجبلاية، لمناقشة الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والتى اتهم خلالها لجنة الحكام بالكيل بمكيالين.

وتناقش اللجنة تقديم مذكرة ضد عبد الحفيظ إلى لجنة المسابقات لتوقيع غرامة عليه، بعد تصريحاته ضد اللجنة أمس عقب الفوز على بتروجت بهدف نظيف بالدورى.

كان سيد عبد الحفيظ طالب اتحاد الكرة بالاستعانة بحكم مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية، مؤكداً أنها المباراة الوحيدة للزمالك التى لم تشهد احتساب ضربات جزاء للفريق الأبيض، مبدياً اندهاشه من عدم اسناد لجنة الحكام إدارة مباريات الزمالك للحكام الكبار أمثال جهاد جريشة ومحمود البنا، معلقاً أن :"متأكد أن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري سيتم اسنادها لواحد من الثنائي محمد معروف أو محمد الصباحي.