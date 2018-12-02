شكرا لقرائتكم استعدادات أمنية في الإسماعيلية قبل المواجهة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مسئولى الإسماعيلى، إجتماعا مع الجهات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية للتنسيق على جميع الإجراءات اللازمة وضرورة تسهيل دخول وخروج الجماهير و الاتفاق على الاعداد المصرح لها بالحضور قبل مباراة الفريق أمام ميساجير دى نجوزى البوروندى فى البطولة الأفريقية.



الاسماعيلى

جاء ذلك فى حضور المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى والمهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس الإدارة وسيد العركى مدير العلاقات العامة بالنادى بالإضافة إلى اللواء محمد على شحاته مدير أمن المحافظة بجانب العديد من القيادات الأمنية.

يذكر أن الدراويش سيستضيف بطل بوروندى مساء الأربعاء المقبل فى إطار إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.