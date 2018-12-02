شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع للمصرى في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة المصرى البورسعيدى أمام الفائز من ساليتاس البوركينابى وواكريا أتلتيك الغينى ضمن منافسات دور الـ32 بالكونفدرالية، على استاد بورسعيد.



ثروت سويلم

كان النادى المصرى أرسل خطابا لاتحاد الكرة والأمن يطلب فيه إقامة المباراة باستاد بورسعيد، قبل أن يوافق الأمن بشكل رسمى.



ستاد بورسعيد

وتقام مباراة الذهاب فى دور الـ 32 أيام 14 و 15 و16 ديسمبر المقبل، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.