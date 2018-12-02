شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يكثف مفاوضاته مع "تراورى" المقاصة ومنافسة من الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثّف النادى الأهلي مفاوضاته خلال الأيام القليلة الماضية مع البوركينى إيريك تراورى، صانع ألعاب فريق المقاصة، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتى مفاوضات الأهلي فى ظل سياسة الأحمر الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، بعدما أنهى النادى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، أمس، وتم ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

وتزامن العرض الأهلاوى لضم صانع ألعاب المقاصة مع عروض أخرى تلقاها اللاعب من أندية أخرى، أبرزها الزمالك وبيراميدز، فيما لم يحدد مسئولو المقاصة موقفهم من بيع تراورى فى الانتقالات الشتوية، انتظارا لتحديد مصير العروض المقدمة والعرض المالى المعروض لشراء خدمات اللاعب.

ويقدم إيريك تراورى مستويات قوية مع المقاصة في آخر موسمين وبات من أهم اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى، ويجيد التحرك فى كل أرجاء الملعب، ويجيد اللعب فى مركز صناعة اللعب والجناحين والارتكاز.

وفى حال ضم الأهلي تراورى أو أى لاعب أجنبى آخر فى يناير سيتم الاستغناء عن أحد رباعى الأهلى الأجنبى، وهم على معلول ووليد آزرو وجونيور أجايى وساليف كوليبالى، وإن كان الأخير هو الأكثر حظوظاً فى الرحيل عن النادى خلال يناير المقبل.