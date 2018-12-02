شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق الصعيد تطلب دعما ماليا من السلة.. والاتحاد يخاطب الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتقديم دعم مالى للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وكانت بعض مناطق الصعيد لكرة السلة طلبت دعما من اتحاد اللعبة فى ظل قلة الموارد المالية بها. من جهته أكد محمود الحلو، المدير التنفيذى للاتحاد، أن هناك بعض المناطق طلبت دعما من الاتحاد حتى تستطيع إكمال نشاط اللعبة، ولكن السلة ليس لديه أموال كافية، لذلك سيتم مخاطبة مسئولى الوزارة لتقديم دعم للاتحاد على أن يتم توزيعه على المناطق التى تمارس نشاط السلة.

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